Geçtiğimiz günlerde çıkan yangında evlerini kaybeden Muzafer Sadik ve ailesine yardım için hayırseverler ellerinden geleni yapıyor.

Dün ailenin yanan evini ziyaret eden Ohri Belediye Başkanı Nikola Bakraçeski, gelen başvuru üzerine incelemeler yapıldığı ve belediye olarak Sadik ailesinin evlerini yeniden inşa etmesi için ne kadar yardımda bulunulacağına en kısa sürede karar verileceğini açıkladı.

Belediyenin yanı sıra Ohri başta olmak üzere Makedonya’nın çeşitli kesimlerinden vatandaşlar, dernekler ve işadamlarının da Sadik ailesine yardımda bulunacağı belirtiliyor.



Ohri’deki restoran ve kafeler de yardım için kolları sıvarken, bu maksatla Cumartesi günü saat 14.00’da “Mr İ”da bir yardım konseri düzenlenecek.



Ohri Emniyet Müdürlüğü de diğer şehirlerdeki polislerin desteğiyle birlikte Sadik ailesine yardım için bağışta bulunacak.

Sadik ailesine yardımda bulunmak isteyen hayırseverler bunu aşağıdaki hesap numarasından yapabilir:

Muzafer Sadik

Hesap Numarası: 530500020258795 – Ohridska Banka



