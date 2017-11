Üsküp’te yaşayan 22 yaşındaki Türkiye sevdalısı engeli genç Ertan Şakir, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara tarafından Türkiye Büyükelçiliğinde kabul edilmiş daha sonra Büyükelçi Kara tarafından ise Ertan Şakir evinde ziyaret edilmişti.

Kendisine gösterdiği ilgiden dolayı gazetemize ulaşarak mutluluğunu paylaşan Ertan Şakir, kendisine kapısını açan ilk ve tek büyükelçiliğin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği olduğunu ifade etti.

Ertan Şakir yaptığı açıklamada “Sayın Büyükelçimiz bana her zaman yanımda olacağını ve Türkiye Büyükelçiliği kapılarının kendisine her zaman açık olacağını söyledi. Bana verdiği destekten ve gösterdiği yakın ilgiden dolayı Büyükelçi Tülin Erkal Kara’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisinden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.



Sözlerinin devamında ise Ertan Şakir, “İyi ki Makedonya’da Türkiye Büyükelçiliği var. Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yanımızda olduğunu bilmek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın bizim arkamızda olduğunu ifade etmesi bizim güçlü olmamızı sağlıyor” dedi.