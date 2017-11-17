Üsküp’te yaşayan 22 yaşındaki Türkiye sevdalısı engeli genç Ertan Şakir, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara tarafından Türkiye Büyükelçiliğinde kabul edilmiş daha sonra Büyükelçi Kara tarafından ise Ertan Şakir evinde ziyaret edilmişti.
Kendisine gösterdiği ilgiden dolayı gazetemize ulaşarak mutluluğunu paylaşan Ertan Şakir, kendisine kapısını açan ilk ve tek büyükelçiliğin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği olduğunu ifade etti.
Ertan Şakir yaptığı açıklamada “Sayın Büyükelçimiz bana her zaman yanımda olacağını ve Türkiye Büyükelçiliği kapılarının kendisine her zaman açık olacağını söyledi. Bana verdiği destekten ve gösterdiği yakın ilgiden dolayı Büyükelçi Tülin Erkal Kara’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisinden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında ise Ertan Şakir, “İyi ki Makedonya’da Türkiye Büyükelçiliği var. Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yanımızda olduğunu bilmek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın bizim arkamızda olduğunu ifade etmesi bizim güçlü olmamızı sağlıyor” dedi.
Ertan Şakir’den Türkiye Büyükelçiliğine...
Kutlu Doğum Haftası, Mevlid-i Nebi Haftası...
Bosna’nın Kınalı Elleri Üretime Katılıyor...
TİKA'dan Kosova’da Kadın Girişimcilere Destek
TİKA’dan Doğu Bosna’da Kırsal Yoksulluğun...
Kuran Yarışması Birincisi Hfz. Asani İçin...
Priştine’de Kosova-Türkiye Dostluk Parkı...
İsa Bey Medresesinden Bursa Müftülüğüne...
Yorumlar