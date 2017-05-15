banner43

banner42

15 Mayıs 2017 Pazartesi

Koalisyon Görüşmeleri Sır Gibi Saklanıyor VMRO-DPMNE ile BDİ Anlaştı Mı? Gruevski ile Ahmeti Bir Araya Geldi Hükümet Görüşmeleri Ne Durumda? İlyas: “Hükümeti Kurma Süreci Engellenmemeli” VMRO-DPMNE: “Anayasal Düzeni Koruyacağız” Sela: “Arnavutlar Meclise Giremezse... VMRO-DPMNE ve Hükümet Kurma Çalışmaları Gruevski Koalisyon Ortağı Parti Liderleriyle... Cumhurbaşkanı İvanov Hükümeti Kurma... Yeni Hükümet İçin Süreler İşliyor 9. Dönem Milletvekilleri Göreve Başladı 9. Dönem Parlamentosu Bugün Toplanıyor Agim Nuhiu Yeni İçişleri Bakanı Oldu 9. Dönem Parlamentosu Cuma Günü Toplanacak
VMRO-DPMNE, Caferi’nin Davetini Reddetti Belediye Başkanları ve Meclis Üyelerinin... Devlet Bakanı Beycan ilyas Sancak'ta... TİKA Koordinatörü Ayden: 'TİKA Üzerine... Türk Partilerine 2016'da Bağış Yapılmadı Yerel Seçimlerle İlgili Meclis Başkanı... Sela’ya Saldıran Baba-Oğul Öldürmeye... Kosova'da Hükümet Düştü Bakan Beycan İlyas Cumhurbaşkanı Başdanışmanı... Anayasa Mahkemesi Görev Süresinin Uzaması... “Makedonya'daki Fikir Ayrılıklarının... Belediye Başkanlarının Görev Süreleri... Büyükelçi Kara ve Beraberindeki Heyet... Meclis Başkanlığına Talat Caferi'nin... 2015'teki Kumanova Olaylarından Tam İki...
Meteorolojiden Yağmur Uyarısı Kırçova'da Sünnet Merasimi Düzenlendi İslam Birliği, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan... Zaev Hükümeti Kurma Yetkisini Almak... MATTO Başkanı Ademovski Başdanışman... İşadamı Sead Koçan’ın Malvarlığı... Üsküp'ün Tarihi Mustafa Paşa Camii'nde... Havalar Ülke Genelinde Isınıyor Üsküp'te Geleneksel Türk Okçuluk Kursuna... Büyükelçi Kara Gostivar Belediye Başkanı... Bugün Bulutlu ve Yağışlı Hava Etkili... Mustafa Paşa Camiinde Berat Kandili Programı... Bulutlu ve Yağmurlu Hava Etkili Olacak
TİKA, Bosna Hersek’teki Projelerinin... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'yi... Erdoğan ve Trump 16 Mayıs'ta Görüşecek Reina katliamcısına 40 Kez Ağırlaştırılmış... İşgalciler, Kadim Türk Yurdu Kırım’a... T.C. 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah... Arnavutluk’ta Seçimler Yapılacak Mı? Mehmetçik Kosovalı Öğrencilerin Yüzünü... Yunan Mahkemesinden 3 Darbeci Asker İçin... T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet... TİKA'dan Priştine Belediyesi Süt Üreticilerine... İsviçre'de Türk Başkonsolosluğu'na... 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs'ta... Sırbistan Başbakanı Vuçiç’ten Cumhurbaşkanı... Fransa’dan Haradinay’ın Sırbistan’a...
İstanbullu İşadamları Makedonya’daki... Akaryakıta 1,5 Denarlık İndirim Türkiye’de TIR Taşımacılığında... Çiftçiler Protestolara Hazırlanıyor MATTO Başkanı Ademoski’ye Nişan Takdim... Ahmetoğlu: 'Amacımız İstanbul'u Buradaki... Benzine 2,5 Denar Dizel'e 2 Denarlık... Makedonyalı Türk Gençlerin Başarısı... 2017’nin İlk İki Ayında Makedonya-Türkiye... Vergi Borcunu Ödemeyen Şirketler Açıklandı TAV Havaalanında Üsküp-Budapeşte Seferi... Üsküp-Budapeşte Seferleri Başlıyor Ulaştırma Bakanı Misaylovski Türkiye'de... Kerim: “Turizmin Kalkınması İçin... MÜSİAD Balkan Heyetinden Sırbistan,...
Şampiyonlar Ligi Finalinin Adı: Real... Üsküp Maratonuna Türk Bayrak Maraton... “Maliye Milli Piyango Bana Türkiye... Genç Kalemler, Gostivar Belediye Liginde... Üsküp Derbisinde Kazanan Taraf Vardar... Beşiktaş’ı Üsküp’te İzleme Hayalimiz... Makedonyalı Elif Elmas Türk Milli Takımının... Üsküp Maratonuna Başvurmak İçin Son... Matka’daki Kano Yarışmasına Türk... Türk Derbisinde Gülen Taraf Yukarı... Gostivar'da Derbi: Trabzonspor FK (Yukarı... Makedonya FIFA Dünya Sıralamasında... Onur Ruşid Altın Madalyayla Makedonya... Türkiye Finlandiya, Makedon Lihtenştayn... Elmaz: 'Milli Takım Formasını Hakkettiğimizi...
Kalkandelen’e Bağlı Yajintse Köyünde... Uluslararası Balkan Üniversitesi Yetenek... Üsküp’te “Uzun Hikaye” Filminin... Bir İhtimâl (Şiir) “Türk Filmleri Haftası” Bu Akşam... Makedonyalı Aşçılar İzmir'den Üç... Geleneksel Türk Okçuluğu Makedonya'da... Kılıç: 'Sinema Etkinliğinin Ana Amacı... TİKA’nın Balkanlar Açılımı ve... Hıdırellez Şenlikleri Coşkulu Konserle... Üsküp’te 22. Uluslararası Türk Kültürü... Kalkandelen 'Yeni Hayat' Derneği Antalya... Bu Akşam Üsküp'te Balkan Havaları... Komrat Süleyman Demirel Kreşi Başbakan... 26. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri...
Destan: 'Özgüvenli Olmamızın Tek Sebebi... Üsküp “İsa Bey” Medresesi 30. Nesil... Büyükelçi Kara Uluslararası Vizyon... Üsküp, Gostivar ve Kalkandelen "İsa... Üsküp Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü... Cengiz Destan 'İstikbal' İlkokulunun... Bahçe Dergisi Debreşte'deki Öğrencilere... Kocacık "Necati Zekeriya" İlkokulu... İştip Türkoloji Bölümünde “Türk... Tahsin İbrahim: 'ADEKSAM Türk Çocuklara... “Gotse Delçev” Üniversitesi Öğrencileri... Gostivarlı Lise Öğrencileri Uluslararası... Vizyon Üniversitesi Öğrencileri Manisa’daki... Ensar Derneği “Kadın ve Ailenin Önemi”... 'Yosip Broz Tito' Lisesi Yarın Kapılarını...
SDSM: 'Gyorge İvanov Hükümet Kurma... Cumhurbaşkanı İvanov Hükümet Kurma... Dünya Makedon Kongresi Caferi’nin Seçimini... SDSM’den, Hükümeti Kurma Yetkisini... 'Meclis Başkanı Görevi Siyasi Parti... Karar Resmi Gazetenin Bir Sonraki Sayısında... Kodizas: 'Makedonya'nın Bölünmez Bütünlüğünü... VMRO-DPMNE: “Meclis Başkanı Seçme... Caferi: 'İvanov Hükümeti Kurma Yetkisini... VMRO-DPMNE Koalisyon Ortaklarıyla Bir... THP: 'Bütün Vatandaşları Soğukkanlı... TDP'den 'Sağduyu ve Soğukkanlılık'... 'Demokrasi Yoluyla Paralel Kurumların... Mecliste Kurucu Oturumun 19. Devamı Yapılacak Liderler Zirvesi Yapılacak Mı?
TİKA 120 Ülkeden 1200 Genç Doktor ve... Dünya Nadir Hastalıklar Günü Türk Doktorlar Kosova’da Yine Bir İlke... Şehir Hastanesi Onarılıyor, Hastalar... Türkiye’den Kosova’ya Sağlık Desteği Tefeyyüz Öğrencileri Böbrek Hastalıkları... Makedonya'da Grip Vakaları Azalıyor Kalp Cerrahisi Kliniği, Geçen Yıl 388... TİKA Kosova'da Yoğun Bakım Kliniği... Dr. Hasan: “Makedonya’daki Şeker... Dünya Helal Günü İstanbul’da Kutlandı Dünya Sigarayı Bırakma Günü Acıbadem, Makedonya'dan Sonra Bulgaristan... Damka'dan Türkiye'ye Teşekkür TİKA, Makedonya'da Otizm Merkezi İçin...
“Makedonya Âlimlerinden Kemal Aruçi... En Büyük Hayalim Türk Dili ve Edebiyatı... Bosna Hersek'te Gornji Vakuf Belediyesi... Berat Kandiliniz Mübarek Olsun Türkiye Diyanet Vakfından Balkanlar'a... Cevahir Holding’e Plaket Takdim Edildi Konçeli Bekir Usinov TRT 1 ‘deki Yarışma... Büyükelçi Kara Kadın Kuruluşlarının... TRT Avaz’ın Üsküp’ten Canlı Yayınını... Aşağı Banisa’da Kutlu Doğum Etkinliği... Valandovalı Hasan’ın Tedavisini Eyüp... Murat Paşa Camiinde Miraç Kandili Mevlid... İstanbul Valisi Şahin Makedonyalı Öğrencileri... TİKA, “Çocuklar Mutlu, Balkanlar Umutlu”... Manastır Müftüsünden Bayrampaşa Ziyareti

En Büyük Hayalim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Olmak

Üniversite tercihi yapmak benim için çok kolay oldu. Çünkü ben daha 10 yaşındayken Türkçe öğretmeni olmaya karar verdim. O zamandan bugüne kadar hep bunun hayalini kuruyorum ve bu mesleği yapmayı tüm kalbimle istiyorum.

15 Mayıs 2017 Pazartesi 11:00
Bu haber 32 kez okundu
En Büyük Hayalim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Olmak


Mezuniyet heyecanını yaşadığımız şu günlerde, liseli öğrencilerin ne büyük bir telaş içinde olduklarını hepimiz biliyoruz. Dört yıllık eğitimlerinin ardından okulda geçirdikleri güzel günlerin geride kalacağı hüzüntüsü, yapılacak son sınavların tedirginliğinin yanı sıra bütün bunları unutturacak mezuniyet törenleri de başı çekiyor. Tüm bu tatlı telaşların sonunda ise hayata yeni bir adım atacakları üniversite tercihi için kimisi çoktan kararını vermiş durumda. Lise son sınıf öğrencisi Behima Asan da bu öğrencilerden biri.    

Behima Asan, 1998 Debre doğumlu. Merkez Jupa’da ailesiyle birlikte yaşıyor. İlkokulunu Merkez Jupa’daki “Mustafa Kemal Atatürk” ilkokulunda bitirdi. Şu an ise “Ata” lisesinde son sınıf öğrencisi.

“Lisenin bana birçok katkısı oldu” diyerek başlıyor söze Behima. “Küçük bir yerde okuyor olsam da lise çok değişik bir ortam ve bizi geleceğe hazırlayan ilk adım olduğunu düşünüyorum” diyerek sözlerine devam ediyor.

Lise dönemindeki günlerini bizimle paylaşan Behima, konuşmasının devamında şu ifadelere yer veriyor: “Lise eğitimim süresince hep yeni şeyler öğrenme, keşfetme arayışlarındaydım. Bütün bunlar hayatıma birçok şey kattı, gerek derslerimde gerek günlük hayatımda birçok faydasını gördüm. Okul hayatım boyunca hep başarılı bir öğrenci oldum, bu hem kendi çabalarım hem de öğretmenlerimin desteği sayesinde oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.


Üniversite tercihi hayatımızdaki en önemli karardır

Üniversite tercihini çoktan yaptığı için bu açıdan zorluk çekmediğini ifade eden Behima, “Üniversite tercihi hayatımızdaki en önemli karardır. Çünkü kendimizi o alanda geliştireceğiz ve hayatımızın ilk adımını atmış olacağız. Üniversite tercihi yaparken severek yapacağımı ve yaptıklarımızdan zevk alacağımız bölümü seçmek en doğrusu ve en iyisidir.

Üniversite tercihi yapmak benim için çok kolay oldu. Çünkü ben daha 10 yaşındayken Türkçe öğretmeni olmaya karar verdim. O zamandan bugüne kadar hep bunun hayalini kuruyorum ve bu mesleği yapmayı tüm kalbimle istiyorum. Normalde insanlar bu kadar uzun sürede birçok kez karar değiştirebiliyorken ben sekiz sene boyunca sadece bunu istedim ve bunun hayalini kurdum. Bu kadar süre içerisinde hayalimden vazgeçmememenin sebebi Türkçe’nin bendeki sevgisinin günden güne artması ve hayatımın bir parçası haline gelmesidir. Kendimi bu yönde geliştirmek adına elime geçen fırsatları değerlendiriyorum ve yapabileceğimin her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. ‘Hayat paylaştıkça güzel’ derler ya, doğrudur aslında, ben de edindiğim ve edineceğim bilgileri ileride öğrencilerime aktarmak, onları aydınlatmak, geleceğe hazırlamak istediğimden bu bölümü seçiyorum.”                       


Her alanda yeni şeyler keşfetmeliyiz 

Behima Asan konuşmasının sonunda, “Hayatta her şeyin başı sağlıktır ama bunun yanında da olmazsa olmazı da eğitimdir. Bu yüzden herkese tavsiyem, her alanda bilgi edinmeleri, araştırıp yeni şeyler keşfetmeyi ve öğrenmeleri ve her ne olursa olsun, karşılarına nasıl engeller çıkarsa çıksın hayallerinden vazgeçmemeleridir.

Son olarak eklemek istediğim, üniversitede okumak için önüme gelen bütün fırsatları değerlendirmeyi istiyorum. Beş çocuklu ailenin çocuğuyum ve bundan ötürü üniversite için şimdiye kadar elde ettiğim başarıyla bütün burs imkânlarını değerlendirmek isterim.

Gazetenizde bana da yer ayırdığınız için çok teşekkür ederim” dedi.

    Yorumlar

İLGİLİ HABERLER

banner73
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SAYFALAR
KİM KİMDİR? Tümü
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV
banner61
2017 © Copyright © by Yenibalkan.com