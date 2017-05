Mezuniyet heyecanını yaşadığımız şu günlerde, liseli öğrencilerin ne büyük bir telaş içinde olduklarını hepimiz biliyoruz. Dört yıllık eğitimlerinin ardından okulda geçirdikleri güzel günlerin geride kalacağı hüzüntüsü, yapılacak son sınavların tedirginliğinin yanı sıra bütün bunları unutturacak mezuniyet törenleri de başı çekiyor. Tüm bu tatlı telaşların sonunda ise hayata yeni bir adım atacakları üniversite tercihi için kimisi çoktan kararını vermiş durumda. Lise son sınıf öğrencisi Behima Asan da bu öğrencilerden biri.

Behima Asan, 1998 Debre doğumlu. Merkez Jupa’da ailesiyle birlikte yaşıyor. İlkokulunu Merkez Jupa’daki “Mustafa Kemal Atatürk” ilkokulunda bitirdi. Şu an ise “Ata” lisesinde son sınıf öğrencisi.

“Lisenin bana birçok katkısı oldu” diyerek başlıyor söze Behima. “Küçük bir yerde okuyor olsam da lise çok değişik bir ortam ve bizi geleceğe hazırlayan ilk adım olduğunu düşünüyorum” diyerek sözlerine devam ediyor.

Lise dönemindeki günlerini bizimle paylaşan Behima, konuşmasının devamında şu ifadelere yer veriyor: “Lise eğitimim süresince hep yeni şeyler öğrenme, keşfetme arayışlarındaydım. Bütün bunlar hayatıma birçok şey kattı, gerek derslerimde gerek günlük hayatımda birçok faydasını gördüm. Okul hayatım boyunca hep başarılı bir öğrenci oldum, bu hem kendi çabalarım hem de öğretmenlerimin desteği sayesinde oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.



Üniversite tercihi hayatımızdaki en önemli karardır

Üniversite tercihini çoktan yaptığı için bu açıdan zorluk çekmediğini ifade eden Behima, “Üniversite tercihi hayatımızdaki en önemli karardır. Çünkü kendimizi o alanda geliştireceğiz ve hayatımızın ilk adımını atmış olacağız. Üniversite tercihi yaparken severek yapacağımı ve yaptıklarımızdan zevk alacağımız bölümü seçmek en doğrusu ve en iyisidir.

Üniversite tercihi yapmak benim için çok kolay oldu. Çünkü ben daha 10 yaşındayken Türkçe öğretmeni olmaya karar verdim. O zamandan bugüne kadar hep bunun hayalini kuruyorum ve bu mesleği yapmayı tüm kalbimle istiyorum. Normalde insanlar bu kadar uzun sürede birçok kez karar değiştirebiliyorken ben sekiz sene boyunca sadece bunu istedim ve bunun hayalini kurdum. Bu kadar süre içerisinde hayalimden vazgeçmememenin sebebi Türkçe’nin bendeki sevgisinin günden güne artması ve hayatımın bir parçası haline gelmesidir. Kendimi bu yönde geliştirmek adına elime geçen fırsatları değerlendiriyorum ve yapabileceğimin her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. ‘Hayat paylaştıkça güzel’ derler ya, doğrudur aslında, ben de edindiğim ve edineceğim bilgileri ileride öğrencilerime aktarmak, onları aydınlatmak, geleceğe hazırlamak istediğimden bu bölümü seçiyorum.”



Her alanda yeni şeyler keşfetmeliyiz

Behima Asan konuşmasının sonunda, “Hayatta her şeyin başı sağlıktır ama bunun yanında da olmazsa olmazı da eğitimdir. Bu yüzden herkese tavsiyem, her alanda bilgi edinmeleri, araştırıp yeni şeyler keşfetmeyi ve öğrenmeleri ve her ne olursa olsun, karşılarına nasıl engeller çıkarsa çıksın hayallerinden vazgeçmemeleridir.

Son olarak eklemek istediğim, üniversitede okumak için önüme gelen bütün fırsatları değerlendirmeyi istiyorum. Beş çocuklu ailenin çocuğuyum ve bundan ötürü üniversite için şimdiye kadar elde ettiğim başarıyla bütün burs imkânlarını değerlendirmek isterim.

Gazetenizde bana da yer ayırdığınız için çok teşekkür ederim” dedi.