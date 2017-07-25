“El Hilal” yardım kuruluşunun yıllardan bu yana düzenlediği sünnet etkinliği bu yıl da devam edecek. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan “El Hilal”, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet edilmesi için en geç 1 Ağustos’a kadar başvuruda bulunmasını istedi. Başvurular, derneğin Üsküp’teki merkezi (ul. Samoilova 106 no.64/2) veya 070-386-919 numaralı telefondan yapılabilecek.

Çocukların uzman doktorlar tarafından sünnet edileceği kaydedilen açıklamada, geleneksel sünnet kıyafetlerinin temin edileceği ve 6 Ağustos'ta düzenlenecek merkezi törende çocuklar ile velilere yemek verileceği belirtildi.

Açıklamada, sünnet edilecek çocukların sayısı sınırlı olduğu için başvuruların bir an önce yapılması gerektiği kaydedildi.