“El Hilal” yardım kuruluşunun yıllardan bu yana düzenlediği sünnet etkinliği bu yıl da devam edecek. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan “El Hilal”, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet edilmesi için en geç 1 Ağustos’a kadar başvuruda bulunmasını istedi. Başvurular, derneğin Üsküp’teki merkezi (ul. Samoilova 106 no.64/2) veya 070-386-919 numaralı telefondan yapılabilecek.
Çocukların uzman doktorlar tarafından sünnet edileceği kaydedilen açıklamada, geleneksel sünnet kıyafetlerinin temin edileceği ve 6 Ağustos'ta düzenlenecek merkezi törende çocuklar ile velilere yemek verileceği belirtildi.
Açıklamada, sünnet edilecek çocukların sayısı sınırlı olduğu için başvuruların bir an önce yapılması gerektiği kaydedildi.
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