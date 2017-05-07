Makedonya’da son yılların en büyük yatırımlarını birini gerçekleştiren Cevahir Holding, profesyonel çalışmalarıyla da takdir topluyor.
Son olarak dün Ohri’deki hotel Belvi’de gerçekleştirilen törenle “28 Nisan İş Güvenliği Derneği” tarafından Cevahir Sky City’ye iş güvenliğine sağladığı katkı nedeniyle plaket verildi.
Plaketi, şirketin Dış İlişkiler Koordinatörü Nevzat Umer teslim aldı.
Cevahir Holding’e Plaket Takdim Edildi
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