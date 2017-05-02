Makedonya’daki ziyaretlerini ve kabullerini sürdüren Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, geçtiğimiz hafta da yoğun programını sürdürdü.

26 Nisan’da Makedonya İslam Dini Birliği Din Görevlisi Hacer V. Sulooca’yla görüşen Büyükelçi Kara, Makedonya Türk Kadınlar Teşkilatı (MATÜKAT) Başkanı Semiha Saraç ile yönetim kurulu üyeleri Radiye Kukul ve Neşe Pirgoz’u makamında ağırladı.



Aynı günün akşamında ise Ensar Derneği ve Ensar Vakfı'nın düzenlediği "Kadın ve Ailenin Önemi" konferansına katılan Büyükelçi Kara, günün anlam ve önemine ilişkin bir de konuşma yaptı.