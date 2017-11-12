



TİKA ve Saraybosna Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğinde yürütülen program kapsamında, arazi sahibi düşük gelirli veya işsiz kişiler, özellikle de kadınlar seçilerek doğrudan destek veriliyor. Doğu Bosna'da Srebrenic ve Bratunats'ta, Orta Bosna'da Vogoşça, Zivinice belediyelerinde 80 savaş mağduru ailenin her birine 100 m2 sera, sulama sistemi ve fide desteği ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlandı

Örtüaltı Yetiştiriciliğin Yaygınlaştırılması ile Kadınların Kalkınmaya Katılımının Desteklenmesi Projesi Başladı

Proje ile her ne kadar gelir getirici faaliyetlerin oluşturulması hedeflense de kadının sosyo-ekonomik anlamda güçlendirilmesi sağlanacak. Kırsal alanda yaşayan kadınların yenilikçi üretim çeşitleri ile (örtü altı üreticiliği) ticari faaliyetlerinin geliştirilmesi, küçük ev işletmeleri ile kadının güçlendirilmesi, kooperatifçilik yapısının oluşturularak organize olunması konusunda motive edilmesi ve bu sayede kadınların ekonomik bağımsızlığının kazandırılması gerçekleşecek.



Gelişmiş ülkelerin tarım sanayisinde korunaklı alanlarda üretim önemli ve hızla gelişen bir bileşen. Bosna-Hersek’te bu üretim halen gelişme aşamasında olup bu tarz üretim hazır pazara sahip olma özelliği taşıyor. Bir sera işletmesi ile uzun yıllar boyu bir aile için iyi bir gelir elde edilmesi mümkün görülüyor.

Boşnak Kadınlar Üretecek Hane Giderleri Azalacak

100m2 alanda kurulan serada yaklaşık 3000 avro değerinde sebze üretimi gerçekleşecek, hane bazında yürütülen seracılık faaliyetleri ile yıl boyunca sağlanan üretimin yanı sıra hanelerin kendi ihtiyaçlarını da dışarıdan satın almak yerine yetiştirdiği ürünlerden sağlamasının hane giderlerinde önemli bir azalmayı da beraberinde getirecek.

Projenin gelecek dönem planlamasında ''fideden-pazara'' tüm süreçlerde proje faydalanıcılarının desteklenmesi amacıyla Türkiye'de üretilen aşılı fide teknolojilerinin yaygınlaştırılması için fide aşılama makinesi, donanımı ve eğitim desteğinin yanısıra, üretilen ürünlerin pazar ve büyük marketlere ulaşması için üretici birlikleri oluşturulması ve bu birliklerin desteklenmesi hedefleniyor.

1992 Savaşında Çocuk ve Kadınlar Mağdur Olmuştu

Bosna Hersek ’te 1992 yılında başlayan ve 1995’te Dayton Antlaşması’yla silahların sustuğu savaşın en büyük mağduru çocuklar ve kadınlar olmuştu. Yaklaşık 300 bin sivilin katledildiği, 25 bin kadının mağdur edildiği savaş sonrası, ailelerinin geçimini sağlamaya çalışan kadınların yaşam mücadelesi TİKA proje ve programları destekleniyor. Başlatılan programın 6 alt projesinde kadınlar aktif olarak üretime katılıyor.