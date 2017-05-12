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Bosna Hersek'te Gornji Vakuf Belediyesi Spor Salonu Hizmete Açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İstanbul Sancaktepe Belediyesi, Gornji Vakuf Belediyesi işbirliğinde Gornji Vakuf Belediyesi'nde inşa edilen ve yaklaşık 1500 gencin faydalanacağı spor salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

12 Mayıs 2017 Cuma 10:10
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Bosna Hersek'te Gornji Vakuf Belediyesi Spor Salonu Hizmete Açıldı

 

Bosna Hersek genelinde önemli projelere imza atan TİKA, projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Bosna Hersek'te gençlere yönelik önemli projelere imza atan TİKA, İstanbul Sancaktepe Belediyesi ve Gornji Vakuf Belediyesi işbirliğinde inşa edilen yaklaşık 1500 gencin faydalanacağı spor salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene, Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı Denis Zvizdiç, T.C. Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Dr. Mahmut Çevik, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı, Gornji Vakuf Belediye Başkanı Sead Çauşeviç, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Orta Bosna Kanton Hükümetinden yetkili bakanlar, belediye başkanları, TİKA yetkilileri, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Tören Sancaktepe Belediyesi'nin mehter takımının gösterisi ile başladı. Mehter marşlarının ardınan Gornji Vakuf halk korosu tarafından izleyicilere şarkılar söylendi. Sunum ve gösterilerin ardından törende konuşan Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı Denis Zvizdiç, Türkiye Cumhuriyeti ile her alanda Bosna Hersek'in işbirliğinin gün geçtikçe yükseldiğini ifade ederek, ''Bu işbiliklerinin ileryen süreçte daha da güçlü bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Bugün gerçekleştirilen bu proje bu işbirliğinin göstergesidir. TİKA ile üst seviyelerde işbirliklerimiz oldu. Bu projeden dolayı TİKA'ya, belediye başkanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Spor salonun inaşı ile Gornji Vakuf bölgesinde başarılı sporcuların yetişeceğine inanıyorum'' dedi.

T.C. Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ise Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki tarihi bağlara değinerek, ''Spor salonu açılışı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Böyle bir projeyi seçtikleri için geleceği yatırımı tercih ettikleri için, belediye başkanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sancaktepe Belediyesi'nin katkılarıyla ve TİKA'nın Balkanlardaki tecrübesi ile tamamlanan bu projeden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Büyükelçi Haldun, Bosna Hersek'in birliği ve beraberliğinin, kalkınmasının Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, ''Sizin üzüntünüz bizim üzüntümüz, sizin sevinciniz bizim sevincimizdir. Ben bu kapsamda burada böylesi güzel bir programda sizlerle bir arada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum'' dedi.

Böyle bir projenin Gornji Vakuf'ta uygulanmasına destek veren her iki belediye başkanına teşekkür ederek konuşmasına başlayan TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi (BADA) Başkanı Dr. Mahmut Çevik, ''Gerek Gornji Vakuf gerekse Sancaktepe kelime anlamıyla şanlı mazinin, bir haysiyetin, bir edebin adıdır. Her iki belediye başkanları da kendi bölgelerinde çalışan başarılı belediye başkanlarıdır. Dolayısıyla Gornji Vakuf 'a yapılan bu yatırım kardeşliğe dostluğa barışa yapılan en önemli yatırımdır'' ifadelerinde bulundu.

Bosna Hersek'te 1995 yılında faaliyetlerine başlayan TİKA'nın Bosna Hersek genelinde birçok alanda önemli projelere imza attığını belirten Dr. Çevik, ''Yapılan bu yatırımlarda TİKA, Türkiye Cumhutriyeti'nin kalkınma ajansı olarak gençliğe geleceğe yönelik faaliyetlerde bulunmuştur. Spor  Dünya'da farklı dil din ve ırka mensup toplumların bir araya gelmesinde yegane vasıtadır. Dolayısıyla böyle bir projenin uygulanmasında bizim de destek vermemiz bizim için farklı bir önem taşımaktadır'' dedi.

TİKA'nın Bosna Herse'kte gerçekleştirdiği projelerde hiçbir zaman ırk, dil, din ayrımı gözetmediğini vurgulayan Dr. Çevik, ''Hırvatistan'ın Zumberak Bögesinde yaşı ailelerin sağlık sorunlarının giderilmesi için ambulansların alınması bu yaşlı ailelere sağlık setlerinin verilmesini TİKA olarak gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde Hırvatistan'ın Vrbas bölgesindeki çocuklara yaptığımız yatırımlarla anaokuluna yönelik bir proje daha gerçekleştirdik. Yine geçtiğimiz günlerde gençler için bu bölgede engelli çocuklar için ''Engellleri Türkiye ile Aşıyorum'' sloganı ile bir projeyi daha hayata geçirdik. Gençlere ve çocuklara yapılan yatırım bu ülkenin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bu kapsamda söz konusu proje ile bu ülkenin geleceğine yatıırm yapan her iki belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu spor salonunun Dünya üzerinde başarılı sporculara yetiştirmesini temenni ederek hepinize teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem de, bugün böylesi bir açılışta burada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, ''Bugün açılılşını yaptığımız projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Projede emeği geçen başta TİKA olmak üzere ve Gornji Vakuf Belediyesine çok çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Gornji Vakuf Belediye Başkanı Sead Çauşeviç, Sancaktepe Belediyesi ile başarılı bir işbirliği projesi gerçekleştirdiklerini ifade ederek,''Gornji Vakuf Belediyesi'nde birçok dalda spor kulüb olduğunu ve bu spor salonu inşası ile bu spor kulüplerinde faaliyet gösteren özellikle gençlerin başarılar elde edeceğine inaıyorum. Söz konusu projede yer alan özellikle TİKA olmak üzere Sancaktepe Belediyesi ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Tören konuşmaların ardından hediye takdimi ve kurdela kesimi ile sona erdi.   

 

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