Biyoteknoloji alanında yürüttüğü çalışmaları sonucunda, başarılı bir çalışmaya imza atan Kerem Kaya, geçtiğimiz günlerde yüksek lisansını tamamlayarak, endüstriyel biyoteknoloji alanında doktora çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Kendisiyle konu hakkında bir sohbet gerçekleştirirken Kerem Kaya, çalışmalarından bahsetti.

“İsmim Kerem Kaya. Üsküp doğumluyum. Annem ve babam Türkiye’ye göç etme kararı alınca, 1999 yılında İstanbul’a taşındık. Üsküp’te başladığım eğitim hayatıma İstanbul’da devam ettim. Üniversite yerleştirme sınavında İzmir Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nü kazandım. Lisans eğitimimi bitirince, Yüksek Lisans çalışmalarıma Yeditepe Üniversitesi Biyoteknoloji Anabilim Dalı’nda devam ettim. Geçtiğimiz günlerde de mezun oldum ve şu an aynı bölümde endüstriyel biyoteknoloji alanında doktora çalışmalarıma devam ediyorum.”

Ürettiğimiz enzimin hangi koşullarda daha iyi çalıştığını araştırdım

Yaptığı tezi ile ilgili bilgi veren Kerem Kaya, “Her tez konusunda olduğu gibi benim tezim de çözülmesi gereken bir problem-genel bir sorun ile başlar. Tezimin konusu olan problem, artan nüfus ile büyüyen tavukçuluk sektörünün temel atıklarından birisi olan kanatlı hayvan tüyleri. Tez çalışmalarım çerçevesinde, bu atık problemine çözüm önerim, tavuk tüylerinin enzimatik yollarla parçalanıp, yem sanayisinde kullanılmasını sağlamaktır.

Tezim sırasında tavuk tüylerini parçalayarak enzimleri üreten bir bakteri bulup, o enzimin üretimini arttırmak için çeşitli çalışmalar yaptım. Ayrıca ürettiğimiz enzimin hangi koşullarda daha iyi çalıştığını araştırdım. Sonuç olarak tavuk tüylerini parçalayan enzimleri bolca üreten bakterileri bulduk ve atık tavuk tüylerini parçalamayı başardık” dedi.



İşini en iyi yapan, yetkin birisi olmak istiyorum

“İşini (en) iyi yapan, yetkin birisi olmak istiyorum” diyen Kerem Kaya, “Böylece insanlığın endüstriyel sorunlarına çözüm bulabilirim. Bir şirket bünyesinde de bu işi yapabilirim ancak akademik çalışmalar daha çok ilgimi çekiyor. Akademide devam etmem, daha yetkin olabilmek için, farklı bilimsel yolları öğrenebilmeme olanak sağlayacaktır. Dolayısıyla kendimi geliştirmek için sürekli çabalayacağım. Bunun sonucu olarak da yaptığım işlerin meyvesi olan, bilimin amacı bu olmalıdır, insanlara dolaylı ya da doğrudan yardım etmek olacaktır. Çünkü bu hayattaki bütün işlerimizin amacı kendimizi tatmin etmek dışında birbirimize yardım etmektir.”

Biyoteknoloji alanında çalışmak isteyenler, kendilerini değişimlere açık tutmalıdır

Konuşmasının devamında gençlere tavsiyelerde bulunan Kerem, “Bir doktor olduğunuzu farz edin. İnsanları iyileştiriyorsunuz. Bu insana mutluluk verir. Yaptığım tez dışında, bu alanda bir biyomühendis olarak konuşmak gerekirse bizler insanlara doğrudan yardım etmiyoruz. Fakat bu doktorun vereceği ilacı, kullanacağı cihazı üretiyoruz.

Biyoteknoloji alanında çalışmak isteyen arkadaşlarımız var ise, verebileceğim tavsiyeler kendilerini değişimlere açık tutmalarıdır. Artık hiçbir meslek eskiden olduğu gibi sabit kalmıyor, sürekli gelişiyor. Eskiden doktor veya öğretmen olsaydınız, temel eğitiminizi alıp sonra yıllarca aynı kalıp ile uygulamaya koyardınız, arada da mesleğiniz güncellenir yeni uygulamalar gelirdi. Fakat şu anda bilgi birikimi o kadar çok ve ilerleme de o kadar hızlı ki, mesleklerini icra edenler de kendilerini sürekli geliştirmek zorunda. Günümüzde biyoteknolojide gelişmeler (mesela insan genlerinin şifresinin çözülmesi ile ilgili önemli adımlar atıldıktan sonra) çok hızlıdır. Bıkmadan, yorulmadan bunları takip edip uygulamaya koymak zorundasınız. Sabır da diğer önemli etkendir.

Kerem Kaya son olarak, “Uzun ve orucu olan eğitim sürecimde bana her zaman destek olan aileme ve röportaj olanağı sağlayan siz Yeni Balkan ailesine teşekkür ediyor, Üsküp’te yaşayan tüm yakınlarıma ve dostlarıma selamlarımı iletiyorum” sözlerini ifade erken, biz de kendisini başarılı çalışmalarından dolayı kendisini tebrik, başarılarının devamını temenni ederiz.