



Makedonya’daki zanaatçılık, dünyanın geri kalanında olduğu gibi gerileme devrinde olsa da berber ve terziler halen popülerliğini koruyor. Birçok zanaatın sanayi ile teknolojiye yenik düşmesine rağmen berberler en çok aranan zanaatların başında geliyor.

Üsküp’te de durum farklı değil. Hemen her mahallede bir berber dükkanı bulunsa da vatandaşlar en iyisini bulmaya çalışıyor. Üsküp’teki en beğenilen berber dükkanlarından biri de “Beverly Hills” alışveriş merkezinde Hüseyin Latif’in sahibi olduğu “Popeye” berber dükkanı.

Gazetemize demeç veren Hüseyin Latif, mesleğe giriş hikayesi, işlerin gidişatı ve zanaatçılığın geleceği hakkında düşüncelerini aktardı.

2001 yılında berberliğe çırak olarak başladığını belirten Latif, 14 yıl çalıştıktan sonra 2015 yılından Ekim ayında kendi dükkanını açtığını söyledi.



Latif, “Bu mesleğin iyi tarafı her profilden insanı tanıyor olmanız. Maddiyatı dışında insan ilişkileri açısından zengin bir zanaat. Ancak maalesef gençlerden ilgi çok az. Sadece bu işe değil diğer mesleklere de ilgileri düşük” ifadelerini kullandı.

Berber dükkanındaki çalışmaların yoğun olduğunu ve uygun bir zamanda talep üzerine ikinci dükkanı açmayı hedeflediğini kaydeden Latif, “İki yıl içerisinde güzel işler yaptık. Müşterilerimizden kendilerine daha yakın olan yerlerde dükkan açmak için talepler geliyor. Ancak aceleye etmemek lazım” diye konuştu.



Latif, bugüne kadar berber dükkanına başta eski kik boks dünya ve Avrupa şampiyonu Gökhan Saki olmaz üzere, çok sayıda ünlü sporcu ve işadamının geldiğini de sözlerine ekledi.