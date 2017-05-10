



Dinimizle ilgili önemli olaylara sahne olmuş bazı zaman ve mekânların ayrı bir değeri olduğu malumunuzdur. Allahu Teâlâ bu mübarek zaman ve mekânlarda kullarına kendisini hatırlayıp tövbe etmeleri, günahlardan arınmaları, dünya ve ahirete ait istek ve dualarını kendisine arz etmeleri için hususi bir fırsat vermiştir. İşte bu önemli zamanlardan biri de Berat Kandili’dir. Berat; “Günah, borç ve cezadan kurtulmak” anlamına gelir. Kim bu gecede gönülden Allah’a yönelir, tövbe ederse günahları bağışlanır. Berat Kandili gibi özel zamanlar gönüllerimizin Allah’a yöneldiği, O’nun affına rahmet ve mağfiretine en fazla yaklaştığı anlardır. Ayrıca böyle zamanlarda kalplerimizde şefkat, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının daha yoğun olduğunu hissederiz. Toplumsal olarak da günahlar ve suçlar azalır, hayırlar artar. Bu geceler, kendimizle hesaplaştığımız, hayatımıza Yüce Yaradan’ın rızası doğrultusunda yön vermeye karar verdiğimiz fırsat geceleridir.

Bir yoruma göre Kur’an-ı Kerim’in 44. sûresi olan Duhan sûresinin ilk ayetlerinde bu geceden bahsedilmektedir. Burada işaret buyrulduğuna göre Yüce Rabbimiz bu gecede kendisine huşu ile yönelen kullarına rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifa kapılarını açmaktadır. Sevgili Peygamberimiz de bu gece ile ilgili şöyle buyurmuşlardır: “Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin. Gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve kullarına rahmetini, lutuflarını müjdeler: Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan, ona da istediğini vereyim.” (İbn-i Mace Sünen, “İkametü’s-salât” 191) Ne mutlu günlerinde bu daveti duyup ona icabet edenlere!

Berat Gecesi’ne ulaşan, herkes Cenab-ı Hakk’ın bu davetinin farkına varıp, “yok mu?” sorusuna, “Ben varım ya Rabbi” demeli; geçmişine tövbe edip geleceğini güzelleştirmelidir. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahlarını affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır. Çok merhamet edendir.” (Zümer, 39/53)

Bu günleri fırsat bilip iyi değerlendirmeliyiz. Kendi kendimizi muhasebe ederek hatalarımızı hatırlayıp af dilemeliyiz, bir daha aynı hataları yapmamaya azmetmeli, günahlardan uzak durmaya çalışmalı ve kimseye zarar vermeden yaşamaya gayret göstermeliyiz.

Bu gece günahlarımızdan arınmayı ümit ederek bolca tövbe-istiğfar edelim. Kazaya kalan namazlarımızı kaza etmeye çalışalım. Kur’an okuyup Rasulullah Efendimize salâvat getirelim. Dua edelim: kendimiz için; geçmişlerimiz, akraba, komşu ve dostlarımız için; müminler için, dünya ve ukbâ kurtuluşumuz, saadetimiz için dua ve niyazda bulunalım. Yüce Mevlâ’dan bu gecede gönüllerimizi kötü duygulardan, manevi kirlerden arındırmasını, kardeşlik duygularımızı geliştirmesini niyaz ederim. N.A.