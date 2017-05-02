Genç Kalemler Derneği, kutlu doğum haftası kapsamında Sevgili Peygamberimizi (S.A.V.) anma ve anlama etkinliği düzenledi.
"Aşağı Banisa Camii Medresesi" konferans salonunda gerçekleşen etkinliğine Aşağı Banisa halkı yoğun ilgi gösterdi.
Edirne Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim gören Bünyamin Tahir'in Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Genç Kalemler Derneği Başkanı Türker Kamber’in kısa bir selamlama konuşmasıyla devam etti.
Ardından Edirne Mimar Sinan Vakfı kurucusu Hasan Gümüş, "2017 Yılı Kutlu Doğum Teması" olması hasebiyle "Hz. Peygamber Ve Güven Toplumu" konulu sunumunu gerçekleştirdi.
Programın sona ermesiyle birlikte etkinliğine iştirak eden Aşağı Banisa halkına helva dağıtıldı.
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