Makedonya genelindeki anaokulu ve ilkokullarda, dün itibariyle 1 Nisan Şaka Günü vesilesiyle kutlamalar gerçekleştirildi.

Çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyen çocuklar, okulda sevinçli dakikalar yaşadı. Bugün ayrıca Üsküp'teki Makedonya meydanında da çocuklar için merkezi 1 Nisan töreni gerçekleştirilecek.





