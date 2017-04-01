Makedonya genelindeki anaokulu ve ilkokullarda, dün itibariyle 1 Nisan Şaka Günü vesilesiyle kutlamalar gerçekleştirildi.
Çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyen çocuklar, okulda sevinçli dakikalar yaşadı. Bugün ayrıca Üsküp'teki Makedonya meydanında da çocuklar için merkezi 1 Nisan töreni gerçekleştirilecek.
Anaokullarında 1 Nisan Kutlaması Yapıldı
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