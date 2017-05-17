Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin (NEÜ) evsahipliğinde yarışmaya Türkiye’deki 21 üniversiteden 21 öğrenci katılırken, Türkiye’de eğitim gören Üsküplü öğrenci Merita İslami, yarışmanın birincisi oldu.
Jüri önünde 5’er dakika konuşan öğrenciler, jürinin değerlendirmesinin ardından ödül törenine geçildi. Yapılan puanlamada ise birinci yeri Merita İslami, ikinci yeri Mariam Surmanidze ve üçüncü yeri Ayah Kabouk aldı.
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