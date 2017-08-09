Manchester United’ın UEFA Süper Kupasında yenerek ikinci kez üst üste bu kupayı kazanan Real Madrid’in teknik direktörü Zinedine Zidane, maç sonra basın toplantısı düzenledi.

Makedonya’da çok iyi ağırlandıklarını ve burada birçok Real Madrid taraftarının kendilerini desteklemeye geldiğini belirten Zidane, tüm taraftarlara teşekkür etti.

Maç hakkında konuşan Zidane, “Çok yetenekli bir takım olduğumuzu biliyoruz ve özverili çalışarak büyük işler yapabiliriz. Her zaman daha fazlasını istiyoruz. Bugün mükemmele yakın bir performans sergiledik” ifadelerini kullandı.