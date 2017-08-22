Perşembe günü İstanbul’da UEFA Avrupa Ligi Play-off rövanş maçında Fenerbahçe’ye konuk olacak Vardar’ın yeni teknik direktörü Çedomir Yanevski, maç hakkında açıklamalarda bulundu.
Vardar’ın Pobeda’yı 4-0 yendiği maçın ardından konuşan Yanevski, “Farklı bir rakibe karşı oynamamıza rağmen oyun anlamında daha iyi şeyler gördüm. Şimdi, UEFA Avrupa Liginde oynayacağımız Fenerbahçe maçına kadar sakin kalmalı ve nasıl hazırlanıp dinleneceğimize dikkat etmeliyiz” dedi.
Yanevski’den Fenerbahçe Açıklaması
Elif Elmas Makedonya Milli Takımına Çağırıldı
Fenerbahçe de Vardar Maçı Bilet Fiyatlarında...
Vardar Farklı Kazandı; Fenerbahçe Berabere...
Şkendiya, Milano’da Hüsrana Uğradı
Vardar, Fenerbahçe’yi 2-0’lık Skorla Mağlup...
Vardar, Fenerbahçe’nin Karşısına Yeni Antrenörle...
Aykut Kocaman: ‘İki Takım İstekli Şekilde...
Yorumlar