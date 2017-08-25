Vardar Teknik Direktörü Çedomir Yanevski, Fenerbahçe maçı sonrası basın toplantısında duygularını dile getirdi.

Gruplara kalmayı hak ettiklerini vurgulayan Yanevski, kulüp tarihine adlarını altın harflerle yazdıran oyuncularını tebrik etti.

Yanevski, “Bu bizim için büyük bir gece çünkü tarihi bir başarı elde ettik. Tur, hem Vardar’ın hem de Makedonya futbolunun başarısıdır” ifadelerini kullandı.

Kafile Üsküp Havalimanında Karşılandı

Gece 02.30’da Üsküp’e gelen Vardar kafilesini taraftarlar büyük bir coşkuyla karşıladı.



Taraftarlar, kulübün ilk kez UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmasıyla birlikte büyük bir sevinç yaşarken, karşılamada marşlar söyledi.