UEFA Avrupa Ligi 2017-18 sezonu grup aşamasında mücadele edecek Vardar'ın rakipleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi sonrasında Vardar, L grubunda Zenit, Real Sociedad ve Rosenborg ile eşleşti.

İşte UEFA Avrupa Li

GRUP A

Villarreal (ESP)

M. Tel-Aviv (ISR)

Astana (KAZ)

Slavia Praha (CZE)

GRUP B

Dynamo Kyiv (UKR)

Young Boys (SUI)

Partizan (SRB)

Skënderbeu (ALB)

GRUP C

Braga (POR)

Ludogorets (BUL)

Hoffenheim (GER)

Başakşehir (TUR)

GRUP D

Milan (ITA)

Austria Wien (AUT)

Rijeka (CRO)

AEK (GRE)

GRUP E

Lyon (FRA)

Everton (ENG)

Atalanta (ITA)

Apollon (CYP)

GRUP F

København (DEN)

Lokomotiv Moskva (RUS)

Sheriff (MDA)

Zlín (CZE)

GRUP G

Plzeň (CZE)

FCSB (ROU)

H. Beer-Sheva (ISR)

Lugano (SUI)

GRUP H

Arsenal (ENG)

BATE (BLR)

Köln (GER)

Crvena zvezda (SRB)

GRUP I

Salzburg (AUT)

Marseille (FRA)

Vitória SC (POR)

Konyaspor (TUR)

GRUP J

Athletic (ESP)

Hertha (GER)

Zorya (UKR)

Östersund (SWE)

GRUP K

Lazio (ITA)

Nice (FRA)

Zulte Waregem (BEL)

Vitesse (NED)

GRUP L

Zenit (RUS)

Real Sociedad (ESP)

Rosenborg (NOR)

Vardar (MKD)