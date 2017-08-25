UEFA Avrupa Ligi 2017-18 sezonu grup aşamasında mücadele edecek Vardar'ın rakipleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi sonrasında Vardar, L grubunda Zenit, Real Sociedad ve Rosenborg ile eşleşti.
İşte UEFA Avrupa Li
GRUP A
Villarreal (ESP)
M. Tel-Aviv (ISR)
Astana (KAZ)
Slavia Praha (CZE)
GRUP B
Dynamo Kyiv (UKR)
Young Boys (SUI)
Partizan (SRB)
Skënderbeu (ALB)
GRUP C
Braga (POR)
Ludogorets (BUL)
Hoffenheim (GER)
Başakşehir (TUR)
GRUP D
Milan (ITA)
Austria Wien (AUT)
Rijeka (CRO)
AEK (GRE)
GRUP E
Lyon (FRA)
Everton (ENG)
Atalanta (ITA)
Apollon (CYP)
GRUP F
København (DEN)
Lokomotiv Moskva (RUS)
Sheriff (MDA)
Zlín (CZE)
GRUP G
Plzeň (CZE)
FCSB (ROU)
H. Beer-Sheva (ISR)
Lugano (SUI)
GRUP H
Arsenal (ENG)
BATE (BLR)
Köln (GER)
Crvena zvezda (SRB)
GRUP I
Salzburg (AUT)
Marseille (FRA)
Vitória SC (POR)
Konyaspor (TUR)
GRUP J
Athletic (ESP)
Hertha (GER)
Zorya (UKR)
Östersund (SWE)
GRUP K
Lazio (ITA)
Nice (FRA)
Zulte Waregem (BEL)
Vitesse (NED)
GRUP L
Zenit (RUS)
Real Sociedad (ESP)
Rosenborg (NOR)
Vardar (MKD)
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