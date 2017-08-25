



Playoff karşılaşmasında Fenerbahçe’Yi eleyerek Makedonya futbol tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başaran Vardar ekibi’nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Bugün Makedonya saati ile 13.00’da Monaco’da yapılacak kura çekiminde Vardar dördüncü torbada yer alıyor. Türk takımları Başakşehir ile Konyaspor’da da kur çekiminde dördüncü torbada. UEFA Avrupa Ligi gruplarında aynı torbalarda yer aldıkları için Türk takımları ile eşleşemeyecek.

İşte UEFA Avrupa Ligi torbaları;

1. TORBA: Arsenal, Zenit, Lyon, Dinamo Kiev, Villarreal, Athletic Bilbao, Lazio, Milan, Viktoria Plzen, RB Salzburg, Kopenhag, Braga

2. TORBA: Steaua Bükreş, Ludogorets, Bate, Everton, Young Boys, Marsilya, Sociedad, Maccabi Tel Aviv, Lokomotiv Moskova, Austria Wien, Herta Berlin, Nice

3.TORBA: Astana, Partizan, Hoffenheim, Köln, Rijeka, Vitoria Guimaraes, Atalanta, Zulte Waregem, Zorya Luhansk, Rosenborg, Sherriff Tiraspol, Hapoel Be'er Sheva

4.TORBA: Apollon, Başakşehir, Konyaspor, Vitesse, Slavia Prag, Kızılyıldız, Skenderbeu, Fastav Zlin, AEK, Lugano, Vardar, Östersund

Avrupa Ligi’nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül’de, son karşılaşmalar ise 7 Aralık’ta oynanacak.