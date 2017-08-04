UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Fenerbahçe ile eşleşen Vardar takımının oyuncuları, kulübün resmi sitesine kurayla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Vardar’ın başarılı orta saha oyuncusu Boban Nikolov, Fenerbahçe’nin yıldızlardan oluşan bir kadroya sahip olduğunu ancak iki maçta da kendi oyunlarını oynayarak turu geçmeye çalışacaklarını söyledi.

Üsküp ve İstanbul’daki maçlarda tribünlerin dolu tribünler önünde oynayacaklarına inandığını belirten Nikolov, “Şu ana kadar bütün maçlarımıza belli bir hedefle çıktık. İyimserlikle doluyuz ve hepimiz Fenerbahçe’yi geçebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Fenerbahçe’nin kurada çıkabilecek en güçlü takımlardan biri olduğunu vurgulayan Stefan Spirovski, iyi bir oyun oynayarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak istediklerini kaydetti.

Sağ kanat oyuncusu Damir Koyaşeviç ise kurada en güçlü rakibi çekmelerine rağmen futbolun bir takım oyunu olduğunu ve buna güvenerek turu geçebileceklerine inandığını sözlerine ekledi.