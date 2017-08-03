Makedonya şampiyonu Vardar, dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turunda Danimarka’nın Copenhag takımıyla deplasmanda karşılaştı.

İlk maçı 1-0 kazanan Vardar, deplasmanda rakibine 4-1’lik skorla mağlup olarak elendi. Böylece, üçüncü tura çıkarak en azından UEFA Avrupa Ligine katılma ümitleri de sona erdi.

İkinci dakikada rakibinin golüne engel olamayan Vardar, 19. dakikada bulduğu golle büyük avantaj yakaladı. Ancak baskısını arttıran ev sahibi takım, 26. dakikada ilk yarının skorunu tayin eden golü atarak 2-1 öne geçti.

71. dakikada bir kişi eksilen Copenhag, buna rağmen 75 ve 88. dakikalarda bulduğu gollerle maçı 4-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.