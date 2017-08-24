Bugün İstanbul’a giden Vardar kafilesi, maç öncesi son antrenmanını Ülker Şükrü Saraçoğlu stadında yaptı.

İlk 15 dakikası basın açık olan antrenmanda Vardar takımı taktik ağırlıklı çalıştı.





Yanevski: “İlk Maçın Skoru Güven Veriyor”

Antrenman öncesi basın toplantısında konuşan Vardar Teknik Direktörü Çedomir Yanevski, Üsküp’te elde ettiklere avantajlı skora rağmen maça hiçbir üstünlükleri yokmuş gibi çıkacaklarını söyledi.



Fenerbahçe gibi büyük bir rakibe karşı deplasman dolu tribünler önünde zor bir maça çıkacaklarının bilincinde olduklarını belirten Yanevski, “Birkaç gündür beraber olduğumuz oyuncularımın ellerinden gelenin en iyisini sahaya yansıtacaklarına eminim. Üsküp’te elde ettiğimiz sonuç gruplara kalacağımızın garantisi değil ama bize güven veriyor” ifadelerini kullandı.

