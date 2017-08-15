Perşembe günü Fenerbahçe’yi evinde ağırlayacak olan Vardar’da yaprak dökümü devam ediyor.

Kulüp başkanı Sergey Samsonenko’nun sezon sonunda görevden ayrılacağını açıklamasının ardından bugün de Vardar teknik direktörü Gotse Sedloski görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifayı Copenhagen’le oynanan ikinci maçta aldıkları mağlubiyetten sonra düşündüğünü açıklayan Sedloski, “Şkendiya’yla oynadığımız maçtan sonraki iki gün düşündüm ve istifa etme kararını bugün aldım. Aldığımız iki mağlubiyet beni çok üzdü çünkü ben kaybetmeye alışık değilip. Tıpkı Vardar’ın mağlubiyetlere alışık olmadığı gibi” ifadelerini kullandı.

Vardar’da iki sezonda kazandıkları iki şampiyonlukla guru duyduğunu kaydeden Sedloski, takımına Fenrbahçe’yle oynayacakları maç ve lig ile kupa maçlarında da başarıları dileklerini sundu.

Sedloski, görev süresi boyunca kendisine destek verenlere teşekkür etti.