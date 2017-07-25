



Makedonya lig şampiyonu Üsküp’ün Vardar kulübü bu akşam Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Copenhagen ekibi ile kendi sahasında karşılaşacak.

Üsküp “İkinci Filip” Arenasında oynanacak Makedonya saati ile saat 20.00’da başlayacak.

Vardar Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında avantajlı skor elde etmek istiyor.

Türkiye’nin Başakşehir ekibi ise yarın deplasmanda Club Brugge ekibiyle karşılaşacak.