Yarın U EFA Avrupa Ligi playoff rövanş maçında Fenerbahçe’ye konuk olacak olan Vardar takımı kafilesi, bugün Üsküp’ten İstanbul’a doğru hareket etti.

Uçakla İstanbul’a giden kafilenin kalacakları otele yerleşmesinden sonra teknik direktör Çedomir Yanevski’nin 18.30’da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Vardar takımı maç öncesi son antrenmanını bugün 19.00’da Ülker Şükrü Saracoğlu Stadyumunda yapacak.



24 Ağustos Perşembe akşamı oynanacak rövanş maçı Makedonya Saatiyle 19.30’da başlayacak ve Türkiye’de D-SMART'ın SMART SPORTS kanalında, Makedonya’da ise TV NOVA’da canlı olarak yayınlanacak.