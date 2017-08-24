Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında, Makedonya temsilcisi Vardar ile Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 2-1 kaybeden sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti.



Mücadelede ilk golü 61. dakikada Neustadter atarken Vardar bu gole 68'de Jigauri ile cevap verdi. Maçın son golü ise 91. dakikada Gligorov'dan geldi.

Bu sonuçla Vardar UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan ilk Makedonya takımı olma başarısı gösterdi.