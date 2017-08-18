



UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında, Makedonya’nın Vardar ekibi Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup etti.

Başkent Üsküp'teki II. Filip Arena'da oynanan maçta ev sahibi Vardar, 20. dakikada Barseghyan'ın golü ile 1-0 öne geçti. 90+1'de ise Mehmet Topal'ın kafa ile verdiği geri pası gol oldu ve Varda 2-0 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

Vardar'da Grncarov, 89. dakikada ikinci sarıdan, Fenerbahçe'den De Souza ise 90+3'te doğrudan kırmızı kart gördü.



Maç sonrasında basın toplantısı düzenleyen Aykut Kocama, “Beklemediğimiz sonuç oldu. Turu İstanbul'a bıraktık, zorlaştırarak bıraktık. Trabzonspor maçı öncesi buradan avantajlı bir skorla dönmek bizi çok rahatlatacaktı. Onlarca şut ve orta denemesi var ama gol yok. Rakibin hazırladığı hiç pozisyon yokken kendi attığımız bir gol. Bugünkü oyunun üzerine zor olmakla beraber turu geçeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.