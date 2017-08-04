Bugün çekilecek UEFA Avrupa Ligi play-off turu kuralarında seribaşı olan Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri arasında son Makedonya şampiyonu Vardar da yer alıyor.
UEFA tarafından torbalar açıklanırken, Fenerbahçe'nin 6 muhtemel rakibi bulunuyor. Muhtemel rakipler arasında Rosenborg (Norveç), Oleksandriya (Ukrayna), Skenderbeu (Arnavutluk), Altach (Avusturya), Vardar (Makedonya) ve Suduva (Litvanya) takımları var.
Kura çekimi bugün saat 13.00’te başlayacak.
Kaynak: Haberler.com
Vardar, Fenerbahçe’nin Muhtemel Rakipleri...
Makedonyalı Yıldız Elif Elmas, Fenerbahçe’yle...
Vardar’ın 3. Tur Hayalleri Suya Düştü
Uslu: “Elif Elmas 50 Milyon Euro Seviyesinde...
Süper Kupa Renkleri Üsküp Kalesini Süsledi
Vardar, Copenhagen’i 1-0’lık Skorla Mağlup...
Nilüfer Belediyespor’un Yeni Transferi Makedonya’dan
Vardar Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu İlk...
Yorumlar