Bugün çekilecek UEFA Avrupa Ligi play-off turu kuralarında seribaşı olan Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri arasında son Makedonya şampiyonu Vardar da yer alıyor.

UEFA tarafından torbalar açıklanırken, Fenerbahçe'nin 6 muhtemel rakibi bulunuyor. Muhtemel rakipler arasında Rosenborg (Norveç), Oleksandriya (Ukrayna), Skenderbeu (Arnavutluk), Altach (Avusturya), Vardar (Makedonya) ve Suduva (Litvanya) takımları var.

Kura çekimi bugün saat 13.00’te başlayacak.





Kaynak: Haberler.com

