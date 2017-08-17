

UEFA Avrupa Ligi Play Of karşılaşması öncesinde Sedloski’nin istifasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna eski milli takım teknik direktörü Çedomir Yanevski oturdu.

Maç öncesi düzenlediği basın toplantısında görüşlerini aktaran yeni antrenör Yanevski, “Takımla çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Makedonya futboluna katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Rakibi Fenerbahçe hakkında da konuşan Yanevski, “Karşımızda büyük bir rakip var. Belkide son yıllarda Üsküp’te oynayan en güçlü ekip. Fenerbahçe’de maçın kaderini belirleyecek futbolcular var. Fakat biz de tur atlamak ve seyircimizi sevindirmek için çok iyi hazırlandık” ifadelerini kullandı.

Vardar-Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00’da “Filip II” stadında oynanacak.