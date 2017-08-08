UEFA Avrupa Ligi Plaf Off turunda Vardar ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek ilk maçın biletleri yarından itibaren (9 Ağustos) satışa sunulacak.

17 Ağustos’ta Üsküp’teki II. Filip Arena (Telekom Arena) stadında oynanacak karşılaşmanın biletleri 2000 (32,5 €), 2500 (40,6 €) ve 3000 (48,7 €) denardan satılacak.

Vardar PAS kartına sahip olan, ön eleme turlarındaki Copenhagen ve Malmö maçlarına bilet alan veya geçen yılın biletlerinden birine sahip taraftarlara %50 indirim yapılacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, bilet alımı sırasında kimlik veya pasaport gösterilmesi zorunluluğu olduğu hatırlatılırken, güney tribünün Fenerbahçe taraftarlarına ayrıldığı açıklandı. Vardar seyircileri ve tarafsız futbolseverler Batı ve Kuzey tribününden bilet alabilecek.

Biletler, şuralardan temin edinebilecek:

ÜSKÜP: Jugoton, Atlantik Turs, Tobaco 2 Skopjanka, Tobacco Corner Jugodrvo, Tobaco Vodnjanska, Tobacco SP Planet, Food Bar Trend City Mall, Lounge Restaurant Trend, Telekom Trend, Kiosk M1 Biser alışveriş merkezi, Kiosk M1 Kisela Voda, Kiosk M1 Holiday İnn, Kiosk M1 Skopjanka, M1 Media Biser, Kiosk M1 Centar, Kiosk M1 tren istasyonu, Tobaco Kapishtec, Tobacco Gogi Dracevo. Biletler, Üsküp’te aynı zamanda Jane Sandanski spor salonunda 14-18 Ağustos tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında temin edilebilecek.

KAVADARÇA: T.A. Atlantik Turs

USTRUMCA: Skala Travel

GEVGELİ: T.A. Putnik

PİRLEPE: T.A. Bran

OHRİ: Golden Tobacoo, New Tobacco

KOÇANA: Radio Koçani

KUMANOVA: T.A. Merion Travel