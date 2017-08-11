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11 Ağustos 2017 Cuma

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Vardar-Fenerbahçe Maçı Biletleri 300 Denara İndirildi

Samsonenko, Vardar ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play Off müsabakası bilet fiyatlarının da 300 denara indirildiğini açıkladı. Bilet fiyatları tüm tribünler ve bloklar için geçerli olacak. Önceki fiyatlarla alınan biletlere geri ödeme yapılacak.

11 Ağustos 2017 Cuma 11:32
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Vardar-Fenerbahçe Maçı Biletleri 300 Denara İndirildi

 

Vardar kulübü Başkanı Rus işadamı Sergei Samsonenko, bugün "Makedonski Sport"ta yayınladığı mektupla sezon sonunda kulüp yönetiminden çekileceğini açıkladı.

Samsonenko, Vardar ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play Off müsabakası bilet fiyatlarının da 300 denara indirildiğini açıkladı.

Bilet fiyatları tüm tribünler ve bloklar için geçerli olacak. Önceki fiyatlarla alınan biletlere geri ödeme yapılacak.

Vardar kulübü, maçın bilet fiyatlarını 2000, 2500 ve 3000 denar olarak belirlemiş, sadece Fenerbahçelilerden değil kendi taraftarlarından da tepki toplamıştı.

İki takım 17 Ağustos'ta Üsküp'te, ardından 24 Ağustos'ta İstanbul'da karşılaşacak.


Biletler, şuralardan temin edinebilecek:

ÜSKÜP: Jugoton, Atlantik Turs, Tobaco 2 Skopjanka, Tobacco Corner Jugodrvo, Tobaco Vodnjanska, Tobacco SP Planet, Food Bar Trend City Mall, Lounge Restaurant Trend, Telekom Trend, Kiosk M1 Biser alışveriş merkezi, Kiosk M1 Kisela Voda, Kiosk M1 Holiday İnn, Kiosk M1 Skopjanka, M1 Media Biser, Kiosk M1 Centar, Kiosk M1 tren istasyonu, Tobaco Kapishtec, Tobacco Gogi Dracevo. Biletler, Üsküp’te aynı zamanda Jane Sandanski spor salonunda 14-18 Ağustos tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında temin edilebilecek.

KAVADARÇA: T.A. Atlantik Turs

USTRUMCA: Skala Travel

GEVGELİ: T.A. Putnik

PİRLEPE: T.A. Bran

OHRİ: Golden Tobacoo, New Tobacco

KOÇANA: Radio Koçani

KUMANOVA: T.A. Merion Travel

KÖPRÜLÜ: Unison.

 

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