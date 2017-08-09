Vardar ile Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda eşleşmesi, sadece Türkiye ve Makedonya’da yaşayan Türkler tarafından değil ülke genelinde büyük bir heyecana neden olmuştu.

Ancak dün açıklanan Makedonya futbol tarihinin en yüksek bilet fiyatları, her iki takım taraftarlarının büyük tepkisini topladı.

2000 ile 3000 denar arasında (32 € - 50 €) değişen bilet fiyatları, Makedonya standartlarının çok üzerinde bulunuyor. Real Madrid ile Manchester United arasında yine II. Filip Arena stadında oynanan maçın bilet fiyatlarının 15 ile 50€ arasında değiştiği göz önüne alındığında taraftarların öfkesi daha da arttı.

Makedonya’da yaşayan Türk taraftarlar, bilet fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu ve Vardar yönetiminin bu fiyatlarla kendilerini statta istemediğini açıkça ifade ettiğini belirtiyor. Sosyal medyada büyük tepki çeken bilet fiyatları nedeniyle birçok taraftar maça gitmemekte kararlı.

Vardar Taraftarlarına %50 İndirimli Fiyatlar Bile Pahalı

Vardar kulübü, kombine kartı veya Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarından bilete sahip olan taraftarlarına %50 indirim yapılacağını açıklamıştı. Ancak kulübün Facebook sayfasında yüzlerce yorumda abartılı bilet fiyatları sert bir şekilde eleştirildi. Bu bilet fiyatlarıyla yönetimin taraftarlara “ihanet” ettiği yorumlarını yazan Vardarlılar, takımın boş tribünlere karşı oynayacağını savundu.



Makedon taraftarların tepkisini toplayan bir diğer konu da kale arkası yerine Fenerbahçe taraftarlarına güney tribünün ayrılması. 11 bin kişilik kapasitesiyle stadın en çok koltuğuna sahip olan güney tribünün rakip takım taraftarlarına verilmesine tepki gösteren taraftarlar, yönetimin bu maçtan sadece “para kazanmak” hedefinde olduğunu yazdı.

Fiyatlar, 4 Kişilik Aile İçin “Asgari Ücret” Düzeyinde

Vardar-Fenerbahçe maçı için açıklanan bilet fiyatları birçok taraftarın cebini zorlayacak. Ülkede kısa bir sürede asgari ücretin 12 bin denara çıkartılması bekleniyor.

Bu durumda dört kişilik bir ailenin Fenerbahçe taraftarları için ayrılan tribünde maçı seyretmek için ulaşım ve yiyecek-içecek hariç bir aylık asgari ücreti gözden çıkartması gerekiyor.