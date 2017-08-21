24 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Play Off müsabakası rövanş maçında karşılaşacak olan Fenerbahçe ile Vardar takımları, kendi liglerinde ikinci hafta maçlarına çıktı.

Trabzonspor’u kendi evinde ağırlayan Fenerbahçe, 2-2 berabere kaldı. 5. dakikada Burak Yılmaz’ın attığı golle geri düşen Fenerbahçe, Alper Potuk’un 44. dakikadaki golüyle 1-1 eşitliği sağladı. Olcay Şahan, 56. dakikada takımını bir kez daha öne geçirirken, maçın skorunu 84. dakikada penaltıdan attığı golle Valbuena tayin etti. 2-2.

Vardar ise kendi evinde Pobeda’yı 4-0’lık skorla mağlup etti. Kırmızı siyahlıların gollerini 4. Dakikada Tigran Barseghyan, 45. Dakikada Damir Kojasevic, 68. Dakikada Ytalo ve 86. Dakikada Juan Felipe kaydetti.

Fenerbahçe ile Vardar arasında 24 Ağustos’ta oynanacak müsabaka Makedonya saatiyle 19.30’da başlayacak.