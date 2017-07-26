Makedonya lig şampiyonu Üsküp’ün Vardar kulübü dün akşam Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında karşılaştığı Copenhagen ekibi 1-0’lık skorla mağlup etti.
Üsküp “İkinci Filip” Arenasında oynanan karşılaşmadaki maçın tek golünü Baloteli kaydetti.
Vardar ekibi 1-0’lık skorla Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ikinci maçına avantajlı çıkacak.
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