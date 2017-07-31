Fenerbahçe büyük umutlarla transfer ettiği ancak 18 yaşından küçük olması nedeniyle henüz profesyonel sözleşme imzalatamadığı Elf Elmas için resmi girişimlere başlıyor...

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, yoğun uğraşları sonrası ailesiyle birlikte İstanbul’a getirilen 17’lik genç yetenek konusunda bugün FIFA’ya başvuracak olan Sarı-Lacivertliler, gerekli iznin alınması halinde Makedon asıllı oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacak. Kanarya, 24 Eylül’de 18 yaşına girecek olan ve bu tarihten önce profesyonel sözleşmeye belli şartlar dışında imza atamayan Elif’i, FIFA’dan çıkacak olumlu sonuca göre A takımda oynatmayı planlıyor.

‘Avrupa’nın Önemli Takımları Hala Peşinde’

Konuyla ilgili konuşan Sarı-Lacivertli kulübün genel sekreteri ve basın sözcüsü Mahmut Uslu, genç 10 numaraya övgüler yağdırdı. Uslu, “Elif Elmas potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Çok fazla talibi vardı. Biz, Hasan Çetinkaya’nın yoğun uğraşları ve başarısı sonrasında transfer ettik. 50 milyon Euro seviyesinde bir oyuncu. Mesela bizim Oğuz Kaan da 15-20 milyon Euro’luk bir oyuncu. Ama Elif, 50 milyon Euro seviyesine gelebilecek bir oyuncu. Elif için çallışmalarımızı yapıyoruz. FIFA’nın kararına göre oynayıp oynamayacağı belli olacak. Karar vermezlerse bekleyecek. Avrupa’nın birçok önemli kulübü hala peşinde” dedi.



Kaynak: Habertürk