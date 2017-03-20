







Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonlarını karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa maçının oynanacağı Üsküp’teki II. Filip Arena stadında çalışmalar sürüyor.

Bugün düzenlenen basın toplantısında Makedonya Milli Futbol takımının kaptanı Goran Pandev, 2017 UEFA Süper Kupasının büyükelçisi seçildi.

Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı İlço Gyorgioski, Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. UEFA’nın kendilerine bu organizasyonu vermeleri ve güvenlerinden dolayı teşekkür eden Gyorgioski, “Bu birkaç neslin rüyasının gerçekleşmesi demek oluyor” ifadelerini kullandı.

Milli takım kaptanı Goran Pandev ise Süper Kupa maçında, Juventus veya Barcelona’nın Manchester United ile karşılaşmasını temenni ettiğini söyledi.

Şu ana kadar II. Filip Arena stadına UEFA yetkililerinden 80 kez denetleme yapıldığı, stadın Süper Kupa maçına hazırlanması için 11 Haziran’da tamamen kapatılacağı açıklandı.

Ağustos ayında oynanması planlanan Süper Kupa maçında, UEFA Avrupa Liginde şampiyon olması durumunda Beşiktaş sahaya çıkacak.