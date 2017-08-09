Başkent Üsküp’te, Real Madrid ile Manchester United'ın UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldiği karşılaşmadan İspanyol ekip 2-1 galip gelerek kupayı evine götürdü.

Real Madrid'in gollerini 24.dakikada Carlos Casemiro ve 52.dakikada Isco attı.

Manchester United'ın tek golünü ise 62.dakikada Romelu Lukaku kaydetti.

Real Madrid, 2002, 2014 ve 2016'nın ardından kupayı 4. kez kazandı. Real Madrid'in galibiyetiyle İspanya temsilcileri, son 9 kupanın 8'inde mutlu sona ulaşmayı başardı. Eflatun-beyazlılar, 1989 ve 1990'da mutlu sona ulaşan İtalya ekibi Milan'dan bu yana üst üste iki kez kupayı kazanan diğer bir takım oldu.