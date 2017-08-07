Real Madrid ile Manchester United arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak olan Üsküp’te hazırlıklar tamamlandı.

Bugün Makedonya meydanında açılan taraftar bölgesinde bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor. Saat 11’den başlayan etkinliklerle çocuklar küçük sahada futbol oynarken, büyükler bire bir maçlar, penaltı atışları ve çeşitli imkanlar sunuluyor.



Meydandaki etkinlikler bugün saat 19’a kadar devam edecek ve yarın da 11.00-19.00 saatleri arasında tekrar düzenlenecek. Bu süre zarfında birçok ünlü sanatçı ile Dj’in sahne alması öngörülüyor.

