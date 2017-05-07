Wizz Air Üsküp maratonu her yıl olduğu gibi bu sene de daha geniş bir katılımla başkentte gerçekleşti.

Bugün yapılan Üsküp maratonunda “Run Forrest Run” adı taşıyan ve Adem Bayram , Taner Demirci, Şeval Nuredin ile Nedim Çıtlak’tan oluşan ekip 10,5’ar kilometreden olmak üzere 42 kilometrelik bayrak maratonuna katıldı.

Türklerden oluşan Bayrak Maraton takımı, yarış sonunda bitiş çizgisine varanlara verilen madalyalarla birlikte poz verdi.

