"Wizz Air Üsküp Maratonu"na katılım başvuru süresi 11 gün sonra bitiyor. 7 Mayıs'ta gerçekleşecek Üsküp Maratonuna bugüne kadar binlerce kişi başvurusuna yaptı.
Üsküp Maratonu kapsamında bu yıl da geleneksel olarak maraton ve yarı maraton, bayrak koşusu ve 5 kilometre yarışı olmak üzere dört kategoride gerçekleşecek. Bugüne kadar Üsküp Maratonuna 44 farklı ülkeden 6 binin üzerinde başvuru yapıldı.
Üsküp Maratonuna katılım için başvuru süresi 30 Nisan tarihine kadar devam edecek. Başvurular ise "Wizz Air Üsküp Maratonu" resmi internet sayfasından yapılıyor.
Üsküp Maratonuna Başvurmak İçin Son 11 Gün...
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