



"Wizz Air Üsküp Maratonu"na katılım başvuru süresi 11 gün sonra bitiyor. 7 Mayıs'ta gerçekleşecek Üsküp Maratonuna bugüne kadar binlerce kişi başvurusuna yaptı.

Üsküp Maratonu kapsamında bu yıl da geleneksel olarak maraton ve yarı maraton, bayrak koşusu ve 5 kilometre yarışı olmak üzere dört kategoride gerçekleşecek. Bugüne kadar Üsküp Maratonuna 44 farklı ülkeden 6 binin üzerinde başvuru yapıldı.

Üsküp Maratonuna katılım için başvuru süresi 30 Nisan tarihine kadar devam edecek. Başvurular ise "Wizz Air Üsküp Maratonu" resmi internet sayfasından yapılıyor.