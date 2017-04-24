Makedonya Birinci Futbol liginin 28. haftasında Shkupi ile Vardar arasında oynanan Üsküp derbisinde kazanan taraf Vardar oldu. Çayır'ın Shkupi takımı kendi sahasında ezeli rakibine 2-0'lık skorla yenildi.

Vardar, zorlu mücadelenin ardından üç puan alarak 68 puanla liderliğini korurken, Shkupi ekibi ise 29 puanla 7. sırada kaldı.

Makedonya Birinci Futbol Ligindeki diğer karşılaşmalar:

Sileks 1-1 İkendiya

Pelister 1-0 Pobeda

Renova 4-0 Bregalnica

Rabotniçki 1-1 Makedonija Gyorçe Petrov

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