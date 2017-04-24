Makedonya Birinci Futbol liginin 28. haftasında Shkupi ile Vardar arasında oynanan Üsküp derbisinde kazanan taraf Vardar oldu. Çayır'ın Shkupi takımı kendi sahasında ezeli rakibine 2-0'lık skorla yenildi.
Vardar, zorlu mücadelenin ardından üç puan alarak 68 puanla liderliğini korurken, Shkupi ekibi ise 29 puanla 7. sırada kaldı.
Makedonya Birinci Futbol Ligindeki diğer karşılaşmalar:
Sileks 1-1 İkendiya
Pelister 1-0 Pobeda
Renova 4-0 Bregalnica
Rabotniçki 1-1 Makedonija Gyorçe Petrov
Puan durumu:
|
Kulüp
|
Sıra
|
Hafta
|
G
|
B
|
M
|
Av
|
Puan
|
Vardar
|
1
|
28
|
21
|
5
|
2
|
40
|
68
|
Şkendiya
|
2
|
28
|
16
|
7
|
5
|
25
|
55
|
Rabotniçki
|
3
|
28
|
13
|
8
|
7
|
14
|
47
|
Pelister
|
4
|
28
|
11
|
7
|
10
|
6
|
40
|
Renova
|
5
|
28
|
9
|
11
|
8
|
3
|
38
|
Sileks
|
6
|
28
|
8
|
12
|
8
|
-1
|
36
|
Shkupi
|
7
|
28
|
6
|
11
|
11
|
-12
|
29
|
Pobeda
|
8
|
28
|
4
|
11
|
13
|
-18
|
23
|
Bregalnica
|
9
|
28
|
3
|
10
|
15
|
-24
|
19
|
Makedoniya GP
|
10
|
28
|
3
|
10
|
15
|
-33
|
19
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