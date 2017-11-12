Başkent Üsküp’te düzenlenen “Skopje Open 2017” jui jitsu turnuvası sona erdi. Türkiye’den katılan Ali Can Özbek, İsa Dilbaz, Abdülhamit Dilbaz ve Nurdoğan Bildirici, katıldıkları kategorilerde 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alma başarısı gösterdi.
Turnuvaya, 8 ülkenin 21 takımından 220 sporcu katıldı.
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