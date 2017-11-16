





Türkiye ile Makedonya U18 milli takımlarının Üsküp’te oynayacağı iki hazırlık maçının saati ve Türkiye’nin aday kadrosu açıklandı.

20 Kasım’da Üsküp’e gelecek Teknik Direktörlüğünü Vedat İnceefe’nin yaptığı kadroda şu isimleri yer alacak:

Ozan Can Oruç, Onur Taha Takır, Şahan Akyüz, Egehan Gök, Berkay Görmez (Altınordu), Eren Bilen (Göztepe), Muhammet Ömer Çakı (Fenerbahçe), Ogün Çalışkan, Ramazan Emirhan Civelek, Mutlu Aksu Doğan, Recep Gül (Galatasaray), Ercan Şirin (Gençlerbirliği), Çağatay Yılmaz (Bursaspor), Okan Mete Yılmaz (Schalke 04), Sefa Akgün (Trabzonspor), Cenk Kuşku (Beşiktaş), Ali Göçmen (Kasımpaşa), Enes İslam İlkin (Samsunspor).

İki Hazırlık Maçı Oynanacak

İki ülkenin 18 yaş altı milli takımları 21 ve 23 Kasım’da Üsküp’te karşılaşacak. Makedonya Futbol Federasyonu Antrenman Merkezinde oynanacak müsabakalar saat 13.00’te başlayacak.