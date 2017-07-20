2017 Yıldız Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonasında dün akşam Türkiye ile Makedonya Milli Takımları karşılaştı.
Türkiye U18 milli takımı 25-19, 23-25, 25-19 ve 25-13’lük setlerle Makedonya’yı 3-1mağlup ederek 3’te 3 yaptı. Makedonya ise oynadığı dört maçta 1 galibiyet 3 mağlubiyet aldı.
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