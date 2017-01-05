Bu yıl Cezayir’de düzenlenecek olan U21 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. grup maçları Üsküp’te oynanmaya başladı.
Türkiye, Makedonya, Polonya ve Portekiz’in bulunduğu gruptan birinci çıkacak olan takım Dünya Şampiyonasına gitmeye hak kazanacak.
İlk maçında Portekiz’le karşılaşan Türkiye, 40-27’lik skorla mağlup oldu. Makedonya ise ilk maçında grubun favorisi Polonya’yı 30-22’yle geçti.
Kale’deki spor salonunda oynanan müsabakalar bugün de devam edecek. Türkiye – Polonya maçı saat 15.00’da, Makedonya – Portekiz maçı ise 17.45’te başlayacak.
Yarın ise Makedonya ile Türkiye 14.30’da karşı karşıya gelecek. Polonya ile Portekiz saat 12.00’da kozlarını paylaşacak.
Girişin ücretsiz olduğu maçlar, internet üzerinden canlı olarak şu linkten izlenebilecek. https://www.youtube.com/watch?v=eHLgEis06YQ
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