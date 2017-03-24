2018 Dünya Kupası Elemeleri bu akşam oynanacak maşlarla devam edecek.

Makedonya Milli Futbol Takımı, G Grubu beşinci hafta maçında deplasmanda Lihtenştayn’a konuk olacak. Özellikle İtalya karşısında gösterdiği iyi performansa rağmen henüz puanı bulunmayan Makedonya, kağıt üzerindeki daha zayıf rakibini yenerek gruptaki ilk puanlarını almayı hedefliyor.

Şu ana kadar dört kez karşılaşan iki milli takım arasında oynana maçlardan üçünü Makedonya kazandı. EURO 2004 elemelerinde oynana son maçta ise Lihtenştayn galip ayrıldı. Makedonya milli takımının tarihinde aldığı en gollü galibiyet de Lihtenştayn’a karşı. 1998 Dünya Kupası elemelerinde Makedonya, Lihtenştayn’ı deplasmanda 11-1’lik skorla yenmişti.

Makedonya-Lihtenştayn maçı saat 20.45’te oynanacak. Grunun diğer maçlarında ise İspanya-İsrail ve İtalya’yla Arnavutluk karşılacak.

Türkiye-Finlandiya Maçı

Elemelerde İ grubunda mücadele eden Türkiye ise Finlandiya’yı evinde ağırlayacak. 18.00’da başlayacak olan maçta Türkiye iddiasını sürdürmek için galibiyet kovalayacak.

Grupta oynadığı 4 maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Ay-Yıldızlılar, 5 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Türkiye ile Finlandiya 14. kez karşılaşacak. Şimdiye kadar 6’sı Finlandiya, 5’i Türkiye, 2’si tarafsız sahada yapılan toplam 13 maçtan 6’sını Finlandiya, 4’ünü Türkiye kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti. Ay-yıldızlı ekibin toplam 20 golüne, Finlandiya aynı sayıda golle yanıt verdi.

Milliler, Finlandiya ile evinde yaptığı 5 maçı da kazanamadı. Bu maçların 3’ünü kaybeden ay-yıldızlı ekip, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.