2024 Avrupa Şampiyonası Adaylık Bilgilendirme Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören tarafından TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirildi.



Orhan Saka Salonu'nda yapılan toplantıda Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in basın toplantısında şunları söyledi: "Sayın bakanım, değerli konuklar, değerli yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarım, değerli hocamız, değerli basın mensupları hoş geldiniz. Bugün Türk futbolu adına hayırlı bir iş için bir araya geldik. Daha evvel 3 kez müracaat ettiğimiz, bugün 4. kez yola çıktığımız 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığı için beraberiz. Aday olabilmek için son tarih 3 Mart 2017. Biz 2 Mart 2017 tarihinde başvurumuzu yapıyoruz. Daha sonra da kazanan açıklanacak. Türkiye, Avrupa'da; hatta dünyada 32'ye varan stat yatırımıyla tek örnek ülke. Senelerce yapılan müracaatlarda maalesef hep belli bir şekilde bu şampiyonayı alamadık. Hatta bazen 1 oyla kaybettiğimiz bile oldu. Bu sefer bu şampiyonayı almayı hak ettiğimize inanıyoruz. Ben destekleri için Sayın Spor Bakanımıza; Sayın Başbakanımıza ve tabiki Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu yolda hep beraber ortak hareket edeceğimize inanıyorum. Hayırlı olsun tekrar. "



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise şöyle konuştu: "Çok değerli Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, değerli hocamız, değerli katılımcılar, basınımızın değerli temsilcileri hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yıldırım başkanımızın söylediği gibi önemli bir açıklamanın, önemli bir kararın ve başlangıcın duyurusunu yapıyoruz. Biz tabi Federasyon Başkanımız ile bu konuyu kaç zamandır görüşüyoruz. İstişareler yapıyoruz. Biz birkaç zamandır biliyoruz ama böyle özel bir toplantı ile duyurmak istedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın oluru ve talimatlarını aldık. Sayın Başbakanımıza adaylığımızı bildirdik ve olurunu aldık. Bu anlamda ülkemizin en üst makamında bulunan siyasi iradenin desteğini almış olarak bu yola çıkıyoruz. İnşallah sonuçları ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz için güzelliklere vesile olur. Bölgemize bereket getirir. 3 Mart 2017 adaylık için son tarih. Federasyonumuz başvuruyu yapacak ve süreç başlayacak. Açıkça dile getirebilirim ki siz de buradaki güzel panoda görüyorsunuz Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın talimatlarıyla stat konusunda büyük bir atılım içine girmiştir. Şu an Türkiye'de inşa edilen stadyumlara baktığınız zaman bize rakip olan bir tek ABD var. Onun da ölçeği belli. Avrupa'da bir numarayız. Bu altyapı açısından nereden nereye geldiğimizin en güzel göstergesidir. Yıllardır sporun içinde olan duayen basın mensuplarımız, spora emek veren bir çok yöneticimiz, spor insanları, kulüpler; yapılan bu altyapı imkanlarına şahit olan insanlardır. Ümit ediyorum ki adaylığımızın olumlu şekilde sonuçlanmasıyla alacağımız mesafe çok farklı olacak.”



Kaynak: TFF