MİA’nın duyurduğu habere göre 11 Haziran’da Kosova ile karşılaşacak Türkiye, aynı gün İspanya’yı ağırlayacak olan Makedonya’yla 5 Haziran’da Üsküp’te hazırlık maçı oynayacak.

Federasyonlar arasındaki görüşmeler henüz sonuca varmazken, önümüzdeki günlerde detayların netleşmesi bekleniyor.

7 kez karşılaşan iki ülke milli takımlarında Türkiye 5 galibiyet elde ederken, Makedonya bir kez kazandı ve bir maç da berabere bitti.

1994 ve 1995 yıllarında oynana iki hazırlık maçını Türkiye 2-0 ve 2-1’lik skorlarla kazandı. 2002 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye, Makedonya’yı Üsküp’te 2-1’le geçerken, kendi sahasındaki maç 3-3’lük beraberlikle bitti.

2004 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki iki maçı da 2-1 ve 3-2’yle yine Türkiye kazandı.

İki milli takımın 2006 yılında oynadığı son maçı Makedonya deplasmanda 1-0’la almıştı.

Son Ziyaret 2002’de

Bu maçla birlikte Makedonya’daki Türk halkının 15 yıllık özlemi de sona ermiş olacak. Türkiye A Milli Futbol takımı en son 12 Ekim 2002 yılında Üsküp’e gelerek maça çıkmıştı. Üsküp’te oynana son maçın ikinci dakikasında Vlatko Grozdanoski’nin golüyle öne geçmişti. Türkiye, 29. Dakikada Okan Buruk ve 53. dakikada Nihat Kahveci’nin golleriyle maçtan 2-1 galip ayrılmıştı.