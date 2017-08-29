Başkenti Üsküp'teki Grade 5 seviye ITF Gençler turnuvasında ortaklık kuran 2001 doğumlu tenisçiler Ekin Erçetin ve Deniz Çömlek, çiftler kategorisinde ipi göğüsledi.

Neocom Open'ın finalinde bir diğer Türk raket Melis Ayda Uyar ile Ukraynalı partneri Mariya Poduraeva ile karşılaşan Erçetin/Çömlek çifti, setlerde 6-1 ve 7-6’lık skorlarla üstün ayrılıp zirveye çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonu