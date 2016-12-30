Makedonya'nın en başarılı Voleybol teknik direktörlerinden biri olan Yoşko Milekoski, Türkiye Voleybol Milli takımının antrenörlük görevine layık görüldü.
Türkiye Voleybol Milli takımını çalıştıracak olan Milenkovski'nin Salı günü günü tanıtılması bekleniyor.
Son yıllarda yürüttüğü ekiplerin başarıdan başarıya koşması Türk Voleybol Federasyonu tarafından fark edildi. Yoşko Milenkovski, Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımını bu bu yıl Dünya Lampiyonası elemelerine, Dünya Ligi ve Avrupa Şampiyonasına hazırlayacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Yoşko Milenkovski, "Bir çok antrenörün hayali olan Türkiye gibi bir milli takımını çalıştırmaktan mutluluk duyacağım." ifadelerini kullandı.
Yoşko Milenkovski, yaklaşık 6 yıldır Türkiye'nin Maliye Milli Piyango Spor Kulübünü çalıştırıyor.
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